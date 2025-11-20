Genoa, si ferma (di nuovo) Messias: solo cinque partite disputate in stagione e 170 minuti

Un nuovo stop in casa Genoa. Daniele De Rossi sta preparando la sfida insidiosa di Cagliari in programma sabato alle 15 alla Unipol Domus. Il Grifone va a caccia dei tre punti che mancano dalla trasferta di Reggio Emilia quando, sotto la guida di Murgita e Criscito, superò 2-1 il Sassuolo di Fabio Grosso. La spinta dei tifosi nell'allenamento a porte aperte di martedì può rappresentare un'ottima spinta in più alla squadra per ritrovare il sorriso e dare continuità di risultati ai quattro punti ottenuti nelle ultime due gare.

Si ferma Messias

A frenare un po' gli entusiasmi in casa rossoblù l'ennesimo stop per Junior Messias. Il fantasista brasiliano si è fermato nuovamente per un affaticamento muscolare com le sue condizioni che verranno monitorate giorno per giorno dagli staff tecnico e sanitario. Per il momento non ci si sbilancia in tempistiche per quanto riguarda il ritorno in campo ma certamente la trasferta in terra sarda è più che in dubbio.

Solo 34 minuti in stagione

Un calvario quello dell'ex Milan e Crotone visto che in stagione si è fermato tre settimane fra fine settembre e metà ottobre per un problema agli adduttori. Il giocatore aveva saltato i match contro Lazio, Napoli e Parma per poi rientrare in panchina al "Grande Torino" contro i granata di Marco Baroni. Le sue presenze in stagione, fra campionato e Coppa Italia sono solo cinque e tutte da subentrato per un totale di 170 minuti, una media di 34 minuti disputati.