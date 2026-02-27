Derby italiano in Europa League: agli ottavi sarà Bologna-Roma
L'urna di Nyon ha sorteggiato il derby italiano fra Bologna e Roma, agli ottavi di finale di Europa League. Una sfida certamente intrigante che però sa di beffa, vista la certa eliminazione di una delle due italiane in corsa.
La squadra che avanzerà ai quarti di finale, poi, affronterà la vincente del doppio scontro fra Aston Villa e Lille.
Il sorteggio degli ottavi di Europa League:
Ferencvaros - Braga
Panathinaikos - Real Betis
Genk - Friburgo
Celta Vigo - Lione
Stoccarda - Porto
Nottingham Forest - Midtjylland
Bologna - Roma
Lille - Aston Villa
Le date dell’Europa League
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
