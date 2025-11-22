Francia, Diallo: "Post-Deschamps? Il nuovo CT potrebbe essere annunciato a marzo"

Il tema della successione di Didier Deschamps alla guida della nazionale francese è sempre di attualità. In un’intervista a L’Équipe, Philippe Diallo, presidente della FFF, ha aperto la porta a una possibile nomina del successore entro la fine del primo trimestre del 2026, tra marzo e aprile.

Deschamps, in carica dal 2012, vedrà scadere il suo contratto al termine della Coppa del Mondo 2026. "Ne discuterò sia con Didier sia con i miei colleghi del comex - ha spiegato Diallo -. Per annunciare il nuovo selezionatore, ci sono sostanzialmente due finestre: o subito dopo il Mondiale, oppure in un periodo anticipato, sufficientemente distante dalla fase finale della competizione. Una possibilità concreta è proprio la fine del primo trimestre 2026, così da non creare alcuna perturbazione".

Il presidente della FFF ha poi affrontato il tema della transizione, che potrebbe riguardare Zinédine Zidane: "Non c’è alcuna ragione per cui non debba esserci armonia tra Didier Deschamps e il suo successore. Didier ha annunciato la sua uscita in modo chiaro e con una certa eleganza, quindi non vedo motivo per cui non ci debba essere continuità". La scelta del nuovo CT sarà cruciale per i Bleus, considerando l’esperienza e la leadership di Deschamps negli ultimi 14 anni. La Federazione francese sembra intenzionata a garantire una transizione ordinata, senza interferire con la preparazione per il Mondiale e assicurando stabilità all’interno dello staff e del gruppo squadra.