"Mi ha detto: 'È finita'": Francia, il caso Benzema scoppiato nel 2022 secondo Deschamps

Il vaso di Pandora è stato scoperchiato. Molti, in Francia e non solo, si sono domandati cosa sia realmente accaduto il 20 novembre 2022, quando due giorni prima della partita dei Bleus contro l’Australia Karim Benzema chiuse alla Nazionale. L'attaccante dell'Al Ittihad e Pallone d'Oro 2022, però, non aveva riservato di pubblicare il proprio pensiero critico sui social: "Ma che audacia". E questo non fece altro che scatenare degli effetti a cascata, dalla risposta del CT Didier Deschamps fino alla replica da parte sua tramite altri media francesi.

Il motivo "spacciato" fu per infortunio. Ma ora il tecnico dei Bleus è tornato sull'argomento e ha svelato: "Arrivando al ritiro, il 14 novembre 2022, dopo l’esame medico, il dubbio che avevo era persistente. Fa parte del mio ruolo anticipare e convocare un giocatore in più, ed è ciò che ho fatto richiamando Marcus Thuram nel caso in cui Karim Benzema avesse avuto un problema durante il ritiro". Allora, infatti, l'attaccante in forza al Real Madrid aveva giocato solo 26 minuti nelle ultime 5 partite. E l'indizio ha portato alla constatazione.

"Mi ritrovo davanti un giocatore distrutto e lo capisco", ha dichiarato Deschamps. "Cerco di confortarlo, di parlare con lui, ponendogli la domanda: 'Cosa ne pensi?'. Lui mi dice: 'È finita'. Karim aveva già deciso che era tutto finito", ha aggiunto. "Non ho avuto decisioni radicali da prendere. Aveva già preso lui la sua decisione. Avevo davanti qualcuno che era rassegnato". Poi ha precisato: "Da CT, perdere Karim Benzema... pensate che mi faccia piacere? Ha deciso di partire perché era irrimediabile (l'infortunio, ndr)".

E il racconto prosegue: "Mi alzo verso le 9 e vengo a sapere dal signor Sanhadji che Karim è partito. Gli ho mandato un messaggio quando è arrivato perché non avevo potuto salutarlo. Ha risposto 20 minuti dopo. Pensare che avrebbe potuto essere in condizione di giocare… Ho avuto discussioni con Karim dopo la sua partenza: era in vacanza su delle isole, con la sua famiglia, e mi ha detto che si stava riposando", il ricordo di Deschamps. "Quando leggete le parole usate per un giocatore che io avrei, si dice, cacciato in piena notte dal campo base... non credo che avrebbe usato quei termini".