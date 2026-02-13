Di Canio: "Openda mi sembra un bambinone. A Spalletti servirebbe Osimhen, non Vlahovic"

Paolo Di Canio, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato a Tuttosport della sfida di sabato tra Inter e Juventus, soprattutto di quanto la squadra bianconera sia cambiata con Spalletti: "Lui entra nella testa con le sue idee, è esigente, ma convincente, fa credere ai giocatori che possono diventare qualcosa di diverso da quello che pensano. Tira fuori un potenziale inespresso. E se innalza del 2% ogni giocatore, arriva al 22% in campo, non male. Guardate Locatelli, per non parlare di Thuram che ora sembra Anguissa. Prima era un mediano che portava palla, né carne né pesce, ora va dritto, penetra, calcia, vuole segnare".

David e Openda sono cresciuti di quel 2%?

"Con David qualcosa è riuscito già a fare. Ha segnato qualche gol, ha iniziato a fare i movimenti giusti. David ha una storia precisa, segna un gol ogni due partite, però non è né un fenomeno, né uno scarsone, è quello che ti fa dire “porca miseria” perché dopo un gol, magari non prende tre palloni che gli passano vicino. Spalletti lo può migliorare, non trasformare in Suarez o Agüero. Openda? Mi sembra un bambinone, anche dello schiaffo che Spalletti gli ha dato, come a dire “svegliati” perché anche un gol sul 5-0 può darti fi ducia".

Alla domanda sulla necessità di un profilo alla Vlahovic, Di Canio ha risposto negativamente, spiegando che alla squadra servirebbe piuttosto un giocatore come Osimhen: un centravanti dotato di grande fisicità, capace di attaccare la profondità e di trasmettere grinta ai compagni. Pur ammettendo di non conoscere lo spirito con cui tornerà Vlahovic, date le voci di mercato sul suo conto, l'ex giocatore e tecnico ha sottolineato che, se in condizione, il serbo resta la punta più funzionale per il sistema di gioco bianconero. Infine, ha aggiunto che, nonostante alcuni limiti, Vlahovic possiede una scaltrezza in area superiore ai compagni, qualità fondamentale ora che la squadra produce un alto numero di cross e suggerimenti negli ultimi sedici metri.