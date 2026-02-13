TMW Vasquez: "Non vedo l'ora arrivino i Mondiali ma la mia concentrazione ora è sul Genoa"

I Mondiali si avvicinano. La prossima estate in USA, Messico e Canada (sperando possa esserci anche l'Italia) si giocherà la competizione internazionale che l'Argentina dovrà difendere. Ci sarà anche Johan Vasquez con la Tricolor. E proprio il difensore del Genoa, nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, si è soffermato sottolineando però l'importanza di concludere al meglio la stagione con la formazione rossoblù:

"Ovviamente non vedo l'ora - ha esordito il centrale messicano -. Ma in questi ultimi mesi sono stato più con la testa sul Genoa perché se finisco bene la stagione in rossoblù arrivo bene ai Mondiali. Mancano ancora dei mesi al Mondiali ed è importante, anche per la Nazionale, che io prosegua così con il Genoa. Il Mondiale arriverà, ma l'obiettivo è concludere bene con il Genoa".

Leggi l'intervista a Johan Vasquez