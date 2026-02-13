Nations League, il calendario dell'Italia: esordio il 25 settembre contro il Belgio

Dopo il sorteggio di ieri, oggi sul sito della FIGC è stato reso noto il calendario della Nations League. L'Italia esordirà in casa contro il Belgio il 25 settembre, poi sarà impegnata invece in trasferta il 28 contro la Turchia e il 2 ottobre contro la Francia. Il girone di ritorno inizierà il 5 dello stesso mese contro la Turchia e proseguirà il 12 novembre contro la Francia e si concluderà il 15 contro il Belgio. Di seguito il calendario completo:

GRUPPO 1 DELLA LEGA A

Prima giornata

25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio

25 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Francia

Seconda giornata

28 settembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Francia

28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia

Terza giornata

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Belgio-Turchia

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia

Quarta giornata

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Belgio

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia

Quinta giornata

12 novembre 2026 (ore 18): Turchia-Belgio

12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia

Sesta giornata

15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia

15 novembre 2026 (ore 20.45): Francia-Turchia