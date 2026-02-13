Nations League, il calendario dell'Italia: esordio il 25 settembre contro il Belgio
Dopo il sorteggio di ieri, oggi sul sito della FIGC è stato reso noto il calendario della Nations League. L'Italia esordirà in casa contro il Belgio il 25 settembre, poi sarà impegnata invece in trasferta il 28 contro la Turchia e il 2 ottobre contro la Francia. Il girone di ritorno inizierà il 5 dello stesso mese contro la Turchia e proseguirà il 12 novembre contro la Francia e si concluderà il 15 contro il Belgio. Di seguito il calendario completo:
GRUPPO 1 DELLA LEGA A
Prima giornata
25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio
25 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Francia
Seconda giornata
28 settembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Francia
28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia
Terza giornata
2 ottobre 2026 (ore 20.45): Belgio-Turchia
2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia
Quarta giornata
5 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Belgio
5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia
Quinta giornata
12 novembre 2026 (ore 18): Turchia-Belgio
12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia
Sesta giornata
15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia
15 novembre 2026 (ore 20.45): Francia-Turchia
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.