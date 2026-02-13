È nato ToroStoria, progetto editoriale sulla storia del club granata
E' nato ToroStoria, un nuovo progetto editoriale sulla storia del club granata. La testata giornalistica, diretta da Francesco De Leo, è stata lanciata nella ricorrenza del giorno in cui il Grande Torino vinse l'ultimo derby contro la Juventus (il 13 febbraio del 1949, ndr) e a cinquant'anni dall'ultimo scudetto, quello della stagione 1975/1976.
L'ANSA fa sapere che attraverso podcast, approfondimenti e contenuti dei campioni del passato, ToroStoria permetterà ai tifosi granata e a tutti gli appassionati di calcio di scoprire tanti retroscena e racconti inediti sul club che il prossimo 3 dicembre compirà centoventi anni.
