Di Canio: "Juve con poco spessore tecnico, l'Inter è sbocciata: ora uccide le partite"

Paolo Di Canio, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato a Tuttosport della sfida di domenica tra Inter e Juventus, partendo dal processo di crescita delle due squadre: "L’Inter è sbocciata, ha cominciato ad assimilare il credo del proprio allenatore, quei principi che all'inizio sembrava potessero essere non di difficile comprensione, però non così facili da applicare dopo quattro stagioni con Inzaghi. Chivu ha portato una nuova mentalità, una ricerca più rapida della verticalità, la riaggressione più alta. E poi ha chiesto ai centrocampisti di cambiare: basta colpi di tacco e ghirigori, più determinazione e decisione. Mixate tutte queste cose, l’Inter ha cominciato a uccidere le partite".

E la Juventus?

"Sicuramente partiva con più certezze dell’Inter, però i risultati, soprattutto a inizio stagione, erano frutto della rabbia calcistica figlia dello spirito di Tudor. C’era determinazione, ma tante lacune tecniche e confusione. Con Spalletti, dopo due-tre tentativi, è tornato l’ordine, un sistema di gioco chiaro e richieste precise ai giocatori che negli ultimi due mesi stanno rendendo al 200%".

Di Canio sostiene però che per restare a questo livello, la Juve deve mantenere grande intensità, altrimenti riemergono difetti, in particolare difensivi, come con Atalanta e Lazio. Crede inoltre stia subentrando un po’ di stanchezza: Spalletti sta chiedendo tanto a una squadra che non ha grande spessore tecnico.