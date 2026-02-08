Di Canio: "Facciamo passare per normale quello che accade alla Lazio. Neanche nei tornei rionali"

Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio, in carriera simbolo della Lazio, ha analizzato il momento biancoceleste, dopo il 2-2 in casa della Juventus: “Noi facciamo passare per normale quello che sta accadendo alla Lazio. Ma neanche nei tornei rionali, neanche nel Quarticciolo negli anni '80 si gestiva una situazione così. Sarri è diventato il paladino dei tifosi, si è presto questa causa e dice che vuole sognare. Ma non si parla più di calcio. E non voglio criticare l’uno o l’altro.

È per dire che è una situazione incredibile in Serie A. E tu devi lavorare con questo sentimento, per i nuovi che arrivano. Maldini entra e parte così, poi ha fatto una grande partita. Ma perché Sarri è serio, chiuso 24 ore dentro Formello. Ma la situazione è preoccupante”.