Marchisio: "Inter-Juve non vale lo Scudetto. Ma chissà come sarebbe andata con Spalletti..."

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, parla a Repubblica in vista del big match di domani contro l'Inter: "Non c’è dubbio che da 4 o 5 anni l’Inter sia la squadra più forte, indipendentemente da quanto poco ha vinto. Ma la Juve ci arriva in maniera diversa rispetto a com’era prima di Natale. Ha più certezze".

Non è una sfida scudetto: corretto?

"Se guardiamo la realtà sì, ma chissà come sarebbe andata se Spalletti ci fosse stato dall’inizio".

In merito alla gestione di Cristian Chivu, Marchisio ha affermato che definirsi stupito sarebbe eccessivo, poiché il tecnico ha ereditato una squadra già molto competitiva. Ha tuttavia sottolineato come l'allenatore stia reggendo egregiamente il confronto con il passato, ottenendo risultati persino superiori a quelli di Inzaghi. Secondo la sua analisi, il merito principale di Chivu non è stato tanto quello di ricostruire la rosa, quanto quello di aver saputo "psicanalizzare" un gruppo ancora segnato da una terribile finale perduta. Infine, ha aggiunto che la profonda conoscenza dell'ambiente interista rappresenti per il tecnico un vantaggio fondamentale nel suo lavoro.