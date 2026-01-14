Di Francesco sfrutta subito il mercato di gennaio: Lecce a Milano con Gandelman titolare

Questa sera il Lecce si presenta con diversi indisponibili per la partita delle ore 20:45 sul campo dell'Inter, recupero del match della 16^ giornata di Serie A che era stato a suo tempo rinviato per via della contemporaneità con le Final Four di Supercoppa.

Di Francesco ha però allo stesso tempo anche qualche pedina in più che gli ha portato in dote questo inizio di calciomercato di gennaio 2026. E uno dei volti nuovi del Lecce è infatti presente nell'undici iniziale per la difficile sfida di San Siro, il centrocampista israeliano Omri Gandelman, acquistato qualche giorno fa dai belgi del Gent e subito scelto dal suo tecnico dal primo minuto. Solo panchina invece per un altro dei volti nuovi portati a Lecce da Corvino in questo mese di gennaio, il centrocampista Oumar Ngom che è arrivato dall'Estrela Amadora. Non convocato il terzo e per ora ultimo rinforzo invernale dei salentini, un altro mediano come Sadik Fofana, che aveva saltato anche la precedente sfida del Via del Mare col Parma.

Le formazioni ufficiali di Inter-Lecce:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil.