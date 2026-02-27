Lecce, Di Francesco: "Gandelman in gruppo solo oggi. Dipende dall'allenamento di domattina"

Eusebio Di Francesco ha il dubbio Gandelman, come ha riferito in conferenza stampa quest'oggi: "Sto riflettendo. Si è allenato in gruppo solo oggi. Se mi dovesse dare risposte positive domattina altrimenti opteremo per altre soluzioni. Gli altri sono disponibili tranne i soliti infortunati più Gaspar", ha detto oggi il tecnico del Lecce.

Arrivato a gennaio, il fantasista si è dimostrato subito un punto di riferimento per la squadra e per Di Francesco: dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Gent a gennaio, il centrocampista offensivo israeliano classe 2000 si è rapidamente imposto come elemento chiave nel reparto avanzato, collezionando 8 presenze in campionato (di cui 7 da titolare) per un totale di oltre 560 minuti giocati. Ha segnato 2 gol, tra cui uno decisivo al 5' nella vittoria 2-1 contro l'Udinese, senza assist ma con un impatto notevole in zona gol grazie agli inserimenti e alla sua propensione offensiva.