Di Francesco sul rigore non dato al Lecce: "Fatico a capire, Camarda ha la caviglia gonfia"

Mister Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio col Verona per 0-0. Queste le dichiarazioni del tecnico del Lecce: "Rammarico? È l’opinione generale, la squadra ha fatto una prestazione importante per quello che abbiamo creato, per lo sforzo, per aver tenuto sempre il Verona attaccato alla propria area. Abbiamo ottenuto poco, potevamo essere più pericolosi, ci lavoreremo per migliorare ma non posso dire niente alla prestazione dei ragazzi. Peccato non aver concretizzare al meglio".

Sul rigore mancante: "Faccio fatica a capire, Camarda ha la caviglia gonfia, se fosse in mezzo al campo sarebbe stato fallo. Scelta rivedibile".

Sulla continuità: "Molto meglio nella costruzione nella manovra, creiamo difficoltà agli avversari, nel fraseggio, nelle aggressioni, nella capacità di stare corti. Quando parliamo di questo va migliorato l’attacco della porta e il riempimento dell’area, tutte cose che ci stiamo dicendo e che ancora secondo me vanno migliorate insieme ai ragazzi".

Sulla prestazione: "Abbiamo concesso due palle importanti nel primo tempo su letture sbagliate in una scappata. I due attaccanti sono bravi a duettare, per il resto la squadra ha amministrato bene e ha fatto la partita per lunghi tratti. Alla lunga arriveranno punti anche anche grazie a queste prestazioni".

Il primo bilancio: "Si fa intravedere qualcosa. Siamo cresciuti in consapevolezza e compattezza. Ovvio che ci manca andare a finalizzare al meglio quello che sta diventando un cruccio”.