Lecce-Hellas Verona, i convocati di mister Di Francesco: nessuna novità rispetto all'ultimo turno
Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani con l'Hellas Verona. Non ci sono novità rispetto alla scorsa settimana, quando i salentini si sono imposti 1-0 in casa della Fiorentina.
PORTIERI
Falcone, Früchtl, Samooja.
DIFENSORI
Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
CENTROCAMPISTI
Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Ramadani, Sala.
ATTACCANTI
Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić.
Fiorentina, primo allenamento per Vanoli. Ritiro finito, i giocatori rientrano domani per la rifinitura
La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
