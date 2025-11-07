Lecce-Hellas Verona, i convocati di mister Di Francesco: nessuna novità rispetto all'ultimo turno

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani con l'Hellas Verona. Non ci sono novità rispetto alla scorsa settimana, quando i salentini si sono imposti 1-0 in casa della Fiorentina.

PORTIERI

Falcone, Früchtl, Samooja.

DIFENSORI

Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

CENTROCAMPISTI

Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Ramadani, Sala.

ATTACCANTI

Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić.