Napoli, incontro Conte-De Laurentiis nei prossimi giorni. Non c'è ipotesi separazione

Oggi alle 16:45Serie A
Ivan Cardia

“Parlerò con il club”. Antonio Conte lo ha detto dopo la sconfitta del suo Napoli in casa del Bologna, anche se non è chiaro cosa possa fare Aurelio De Laurentiis per risvegliare la squadra campione d’Italia in carica. Il confronto, però, non andrà in scena nella giornata di oggi, ma soltanto nei prossimi giorni, a bocce ancora più ferme.

A dividere il tecnico salentino e i vertici azzurri, infatti, ci sono parecchi km di distanza. Dopo il ko, Conte è tornato a Torino, dove vive la sua famiglia, mentre De Laurentiis e il ds azzurro Giovanni Manna sono in queste ore a Roma, dove era in programma un confronto tra i vertici dei club di Serie A e gli arbitri guidati da Gianluca Rocchi.

Nei prossimi giorni, appunto, è atteso un confronto tra Conte e De Laurentiis. Sul piatto, però, non vi dovrebbe essere una separazione: nonostante l’allusivo “io non accompagno i morti”, Antonio a oggi non pensa alle dimissioni. E la società non mette in discussione l’allenatore campione in carica, con un ritardo di appena due punti rispetto a Inter e Roma capoliste. Certo, la prestazione del Dall’Ara non è piaciuta a nessuno, e non è stata la prima.

