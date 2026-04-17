Di Livio così a Il Tempo: "Juve favorita in Champions, per la Roma sarà dura"
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In occasione della prima pagina di oggi de Il Tempo, c'è spazio anche per l'estratto di un'intervista esclusiva che il quotidiano ha fatto ad Angelo Di Livio. Ecco il titolo in questione: "Juve favorita in Champions, per la Roma sarà dura". Cresciuto in giallorosso e poi bandiera bianconera, l'ex centrocampista vede dunque in vantaggio la squadra di Spalletti per entrare nell'Europa che conta.
C'è poi una seconda parte del titolo, che riguarda nello specifico un tema caldo in casa Roma: "Ranieri ha sbagliato con Gasp. E in futuro un ruolo a Totti". Di Livio non condivide dunque le recenti dichiarazioni dell'esperto dirigente e spera in un ritorno a casa dell'ex numero 10 e capitano.
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