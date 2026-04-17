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Di Livio sulla Roma: "Gasperini si conosce, Ranieri ora vesta i panni del dirigente"

Di Livio sulla Roma: "Gasperini si conosce, Ranieri ora vesta i panni del dirigente"TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:16Serie A
Alessio Del Lungo

Angelo Di Livio è cresciuto calcisticamente nella Roma e soffre a vedere la squadra in difficoltà. Non che l'annata dei giallorossi sia stata un totale disastro, ma la speranza di andare in Champions League si è affievolita e ora è scoppiato il caso Ranieri-Gasperini. In un'intervista rilasciata a Il Tempo, l'ex centrocampista ha spiegato come forse fosse il momento sbagliato per rilasciare certe dichiarazioni e Ranieri poteva evitare di dire certe cose prima di una partita in pubblico.

Di Livio è convinto che quell'uscita non abbia fatto bene a nessuno e che l'opzione migliore sia chiarire le cose. Successivamente ha espresso il suo parere su chi avesse sbagliato: "Ranieri è un uomo amabile, straordinario, ma si deve togliere i panni da allenatore e vestire quelli del dirigente. Il dirigente non alimenta il fuoco, lo spegne. Gasperini si conosce, a Bergamo ha litigato tante volte…".

Infine ha concluso spiegando come, a suo avviso, il tecnico di Grugliasco sia uno di quelli che ama alzare i toni: "Mi sembrerebbe assurdo che Ranieri non lo conoscesse. L'errore è stato portare la disputa in piazza, dentro Trigoria può succedere di tutto". L'augurio è che i Friedkin intervengano e che le parti mettano l'orgoglio da parte: "Altrimenti si sfiora il ridicolo. È arrivato il momento di inserire Totti".

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