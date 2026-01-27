Di Maria incorona Nico Paz: "Giocatore da Real Madrid, ma ha fatto bene a restare al Como"

Tra i tanti temi affrontati nella sua intervista ad As, Angel Di Maria ha dedicato parole importanti a Nico Paz, uno dei protagonisti della stagione in Italia con la maglia del Como. L’argentino ha spiegato di seguire con attenzione il percorso del giovane talento, sottolineandone l’evoluzione costante e l’impatto sul campo. “Nico Paz ha attirato la mia attenzione. Ha un enorme potenziale di crescita. Lo seguo regolarmente e il suo livello è altissimo. Sta giocando in modo spettacolare e mostra segnali di miglioramento continuo, portando tanta gioia all’Argentina”, ha dichiarato l'ex Juventus, elogiando il rendimento del classe 2004.

Alla domanda su un possibile ritorno al Real Madrid, Di Maria ha invitato alla prudenza: “Sì, sicuramente. Il problema è che il Real Madrid ha molti buoni giocatori, e portarlo qui solo per lasciarlo in panchina non è una buona idea. Stare al Como gli sta facendo molto bene; è sicuro di sé, è anche migliorato rispetto alla scorsa stagione, e sono molto contento per lui. Avrà la possibilità di giocare per un grande club”.

L’ex esterno ha poi guardato al proprio futuro, immaginandosi in panchina: “Certamente. Quando andrò in pensione, mi concentrerò sull’ulteriore allenamento e aspetterò che vada in pensione lui; avrà un paio d’anni in più di me. Me la prenderò comoda”. E su un eventuale modello da seguire, Di Maria è stato chiaro: “Cercherò di essere me stesso, proprio come ero da giocatore. Non voglio vedermi riflesso in nessun altro, e voglio che la mia squadra faccia ciò che mi viene naturale”. Parole che uniscono presente e futuro, passando per l’entusiasmo verso un talento che continua a sorprendere.