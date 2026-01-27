Di Maria: "Mourinho il migliore. Messi-Ronaldo? Uno baciato da Dio, l'altro si è fatto col lavoro"

Angel Di Maria ha scelto di tornare nel luogo dove tutto è cominciato per rileggere una carriera che lo ha portato ai massimi livelli del calcio mondiale. Perdriel, la strada di Rosario dove da bambino giocava con due pietre come pali, diventa lo sfondo ideale per ripercorrere un cammino fatto di sacrifici, scelte e traguardi inattesi.

“Sono felice per il percorso che ho fatto, per come sono stati la mia carriera e il mio viaggio intorno al mondo”, racconta El Fideo ad As. Eppure, le ambizioni iniziali erano molto più semplici: “Il mio sogno era soltanto arrivare in prima squadra al Rosario Central. Quello che è venuto dopo è stato frutto del lavoro e della capacità di cogliere le occasioni”.

Sulla decisione di chiudere con la nazionale, nonostante alle porte ci sia il Mondiale, Di Maria spiega: “Non è che non voglia, è che penso di aver completato un ciclo. Ho ottenuto tutto ciò che desideravo e ora tocca a qualcun altro”. Un passaggio di testimone naturale, dopo il Mondiale e l’ultima Copa América vinta.

Nel suo racconto trovano spazio anche gli allenatori che hanno segnato la carriera: “Mourinho è il numero uno, come persona e come allenatore. Mi ha dato tutto e gli sarò sempre grato”, mentre su Ancelotti aggiunge: “È un grande allenatore e una persona meravigliosa. Mi ha sempre sostenuto e mi ha trovato un posto in campo”.



Infine il confronto tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Cris puntava tutto sul lavoro per essere il numero uno, ma Messi ha dimostrato di avere un dono di Dio per essere il migliore”.