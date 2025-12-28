Matarazzo si mette al timone della Real Sociedad: primo contatto con la squadra

L'era Pellegrino Matarazzo alla Real Sociedad è ufficialmente iniziata. Il nuovo allenatore, presentato lunedì scorso, ha già preso in mano le redini della prima squadra e ieri si è recato a Zubieta accompagnato dai suoi due collaboratori, Omer Toprak e John Maisano, con i quali lavorerà stabilmente a Donostia. Lo statunitense segue la squadra già da ottobre, da quando il club ha avviato i primi contatti con lui, e prima di intervenire sul mercato di gennaio intende confrontarsi personalmente con ciascun giocatore della rosa.

Durante la visita di sabato ha avuto modo di conoscere alcuni calciatori in fase di recupero, ma il vero primo approccio con l’intero gruppo è previsto per domani, alla ripresa dopo la pausa natalizia. La sessione inizierà alle 11:00 all’interno delle strutture di Zubieta, con l’uscita sul campo programmata per le 11:30, in vista del match contro l’Atletico Madrid in programma domenica 4 gennaio alle 21:00 all’Anoeta. L’allenamento sarà aperto al pubblico e sarà la prima volta che Matarazzo guiderà una seduta davanti ai tifosi.

L’allenamento si terrà sul campo José Luis Orbegozo e, al termine, i giocatori firmeranno autografi ai sostenitori. Questo primo contatto servirà a Matarazzo per valutare la rosa e iniziare a imprimere il suo metodo alla squadra.