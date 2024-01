Dietrofront Kean: saltato il passaggio all’Atletico Madrid. E ora? La Juve aveva già scelto

La missione derby d’Italia è cominciata sui terreni del centro sportivo della Continassa con il primo allenamento organizzato da Massimiliano Allegri in vista della sfida all’Inter. Buone notizie dal campo con i recuperi di Chiesa e McKennie e con Rabiot pronto a tornare in gruppo domani, leggero stato influenzale per Timothy Weah che non ha svolto la seduta sul rettangolo verde nella giornata in cui al JTC è stato ospite papà George. A tenere banco però in casa Juventus in queste ultime ore di mercato è il caso Moise Kean che nella serata di ieri ha fatto rientro a Torino vedendo sfumare il suo passaggio all’Atletico Madrid.

Niente Atletico per Kean: cosa è successo.

Domenica il viaggio verso Madrid, con tanto di presenza sulle tribune del Wanda Metropolitano per assistere alla vittoria dei colchoneros contro il Valencia, lunedì le visite mediche propedeutiche al passaggio alla corte di Simeone e poi, ieri, il dietrofront che ha fatto saltare l’affare. La sostanziale differenza di vedute fra club si è palesata sulla disponibilità a scendere in campo post infortunio alla tibia del classe 2000: attesa ritenuta più lunga, evidentemente troppo lunga, dagli spagnoli che hanno provato a rivedere i termini economici del prestito non trovando però terreno fertile con la dirigenza della Juventus. Così Moise Kean ha fatto ritorno a Torino nella serata di ieri vedendo sfumare quel trasferimento che avevo messo in cima alla lista preferendolo a tutte le altre opportunità.

E ora? Meno di due giorni per trovare una soluzione.

Di certo Moise Kean non è molto fortunato ultimamente: dai gol annullati per centimetri in bianconero, agli infortuni fastidiosi, alla tempistica di quest’ultimi che hanno fatto saltare il trasferimento alla corte di Simeone nella capitale spagnola. Quello che filtra dalla dirigenza juventina è che, nonostante le problematiche fisiche, non è detto che Kean resti definitivamente nel capoluogo piemontese. Rimangono così meno di due giorni per trovare una nuova destinazione a un giocatore a cui Madama aveva evidentemente progettato di poter fare a meno. Chissà che non possano aprirsi spiragli di luce per il centravanti classe 2000 in queste ultime ore parecchio buie.