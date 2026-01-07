Dimarco accende i fendinebbia a Parma: Inter avanti 1-0 al 45', un legno per parte
Segui qui Parma-Inter nella live testuale di TuttoMercatoWeb.com
Finisce il primo tempo allo stadio Tardini, in una serata nebbiosa a Parma. L'ex di turno, Federico Dimarco, ha portato in vantaggio l'Inter, con una rete siglata al 42'. Un legno per parte, in una gara decisamente viva, che i nerazzurri stanno conducendo meritatamente in vantaggio, vista la mole di occasioni che è comunque riuscita a creare.
Tre chance per l'Inter, traversa per Bisseck
Il Parma inizia la gara con grande aggressività, ma la qualità dell'Inter viene progressivamente a galla con il passare dei minuti. I nerazzurri carburano e iniziano a collezionare occasioni da rete. All'11' Pio Esposito devia di testa un cross di Luis Henrique: palla centrale. Grande iniziativa di Luis Henrique che poi scarica per Bisseck: gran botta sulla quale Corvi devia sulla traversa.
Il Parma esce: incrocio di Ondrejka
L'Inter alza i giri del motore: Dimarco pesca Lautaro, girata di testa che finisce di poco alta. Calhanoglu prova il destro da fuori, palla molto alta. All'improvviso i gialloblu ripartono alla grande: Valeri mette una palla perfetta per Ondrejka, che devia al volo centrando l'incrocio dei pali. Anche Pio Esposito colpisce la traversa, ma in questo caso il gioco era fermo per un intervento giudicato falloso dell'attaccante.
Dimarco firma il vantaggio
Grande chance per Lautaro al 41': passaggio dalla sinistra di Dimarco, l'argentino prova a piazzarla con il piatto del piede, ma centra Corvi. L'Inter passa in vantaggio al 42'. Tocco di Pio Esposito, è lesto Dimarco a fiondarsi sul pallone ed a battere Corvi, con il pallone che si infila sul primo palo. Inizialmente la rete era stata annullata per fuorigioco, che però non c'era: il VAR è intervenuto in soccorso di Colombo.