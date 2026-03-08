Inter, Dimarco: "Sul rigore si poteva fare un check? Poco cattivi se prendiamo gol"
L'esterno dell’Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la stracittadina persa 1-0 contro il Milan nella gara valevole per la 28^ giornata di Serie A.
Sul possibile rigore nel finale?
"Non l'avevo neanche visto, avevo una visuale coperta. Non so neanche cosa dire, ci sono episodi a favore e contro. Il braccio è largo, sta all'interpretazione dell'arbitro: si poteva fare un check?".
Avendo Pio in avanti, avete crossato troppo poco?
"Giusta come cosa. Il Milan dopo il gol si è abbassato come è normale che sia. Abbiamo creato troppo poco per fargli male".
Nel primo tempo siete sembrati un po' arrendevoli.
"Le partite sono tutte a sé, l'abbiamo preparata per stare un blocco medio e poi quando vai sotto alzi il pressing. La mia occasione? Non sono riuscito a tenerla bassa, mi è rimbalzata male".
L'episodio vi condanna sempre.
"Quando prendiamo un gol, reagiamo ma non siamo cattivi. Gli scontri diretti? Cosa posso dire: se 8 mesi fa ci avessero detto che eravmo a +7, tutti avremmo firmato. Bisogna mantenere la tranquillità e pensare alle partite che mancano".
Vi siete dati una spiegazione?
"No, difficile darsi delle spiegazioni. Prima di questa gara eravamo a +10: stiamo facendo un grande campionato, la squadra è unita e bisogna pensare alle prossime partite".
