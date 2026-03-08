Inter, Dimarco polemico sul rigore: "Per un episodio simile abbiamo pareggiato con la Lazio"

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo il ko per 1-0 contro il Milan: "Il primo tempo avevamo preparato la partita per stare con un blocco medio, sapevamo che loro potevano farci male in ripartenza. Abbiamo creato troppo poco per quanto dimostrato in Serie A, ci è mancata lucidità nei cross e nell'ultimo passaggio. Abbiamo avuto due occasioni, una Miki e una io... Dovevamo fare meglio".

Siete apparsi un po' scarichi.

"Non lo so, so solo di questa squadra è da inizio campionato che qualcuno parla. Dicevano che non eravamo da prime quattro, ma siamo a marzo e siamo a +7. Cosa devo dire alla squadra? Niente, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo".

Il rigore per mani di Ricci lo avete rivisto?

"All'inizio non lo avevo visto, ho visto Pio alzare il braccio... Ogni domenica ci sono episodi su cui si parla, non mi piace farlo, dico solo che il braccio è largo e si poteva fare un check al VAR e far decidere all'arbitro. Sono partite importanti, l'anno scorso per un episodio simile in Inter-Lazio ci hanno pareggiato la partita".

Cos'è che vi attanaglia contro il Milan? Sembrate molli.

"Sono d'accordo che io e altri miei compagni dobbiamo trascinare la squadra, ma abbiamo giocato partite importanti... Queste sono tutte gare a sé, il Milan non è secondo a caso, oggi sono stati più bravi e hanno vinto".