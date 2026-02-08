Inter, benvenuti al Dimarco-show: nei campionati big 5 solo Olise sforna più assist
L’Inter vola sulle ali di Federico Dimarco. Nel 5-0 sul Sassuolo, il laterale mancino è stato assoluto protagonista, con ben tre assist. Un boost che aumenta in maniera netta le sue statistiche stagionali, già ottime. Con questa partita, infatti, l’esterno nerazzurro sale a quota 12 assist, tutti sfornati nel corso del campionato di Serie A.
Numeri che fanno di Dimarco il miglior quinto del mondo, almeno per quanto riguarda la produzione di assist ai compagni. Cioè un fondamentale oggettivamente importante, per uno che ricopre quel ruolo. Ma non finisce qui, perché statisticamente Dimarco entra nell’élite europea.
Nei campionati big 5 (Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga) soltanto Michael Olise del Bayern Monaco (16 assist in Bundes e 6 in Champions, secondo i dati ufficiali) ha numeri migliori rispetto a quelli di Dimarco. Inutile sottolineare che si tratti di un giocatore offensivo, come l’unico altro che tiene il passo dell’azzurro, cioè Bruno Fernandes del Manchester United (anche lui a quota 12 finora).