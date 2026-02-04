Diouf: "Felice da titolare, a centrocampo rendo di più". E avverte l'Inter: "Dura col Torino"

Grande occasione per Andy Diouf di scendere in campo titolare questa sera con la maglia dell'Inter in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, peraltro potendo esprimersi nella sua posizione naturale da centrocampista e non largo sull'out di destra.

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il francese di 22 anni ha dichiarato a pochi minuti dallo start: "Sono felice di iniziare la partita nella posizione migliore per me, è quella in cui rendo di più. Posso giocare sia a destra che a sinistra, ma oggi sono contento di essere schierato lì". Il centrocampista nerazzurro ha poi lanciato un messaggio alla squadra, come a voler suggerire di non sottovalutare l'avversario granata: "Stasera sarà dura. Anche se non è una partita di Serie A, resta una sfida complicata e il Torino è una squadra da tenere d’occhio".