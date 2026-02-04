Inter, Diouf: "La Coppa Italia è un obiettivo importante. Col Toro non è mai facile"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista dell’Inter Andy Diouf ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro il Torino valido per i quarti di finale di Coppa Italia.
Volete vincere la gara e il trofeo?
"Noi scendiamo in campo sempre per vincere. La Coppa Italia è un obiettivo importante e oggi vogliamo andare avanti".
Sta crescendo la tua fiducia?
"Ho già segnato in Coppa Italia e voglio rifarlo oggi, sto crescendo".
Le insidie del match di oggi?
"Non è mai facile giocare contro il Torino, partita diversa dal campionato. Vorranno vincere, dovremo rimanere concentrati".
