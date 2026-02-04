Inter, Diouf: "La Coppa Italia è un obiettivo importante. Col Toro non è mai facile"

Il centrocampista dell’Inter Andy Diouf ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro il Torino valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Volete vincere la gara e il trofeo?

"Noi scendiamo in campo sempre per vincere. La Coppa Italia è un obiettivo importante e oggi vogliamo andare avanti".

Sta crescendo la tua fiducia?

"Ho già segnato in Coppa Italia e voglio rifarlo oggi, sto crescendo".

Le insidie del match di oggi?

"Non è mai facile giocare contro il Torino, partita diversa dal campionato. Vorranno vincere, dovremo rimanere concentrati".