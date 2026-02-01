Lecce, Gandelman: "Sfida molto importante, sarà difficile giocare in quest'atmosfera"
TUTTO mercato WEB
Omri Gandelman, centrocampista del Lecce, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida col Torino, lunch match della 23esima giornata di Serie A: "Abbiamo parlato dell'importanza di questa gara per la salvezza, ci sono i nostri tifosi e ci aiuteranno perché sarà molto difficile giocare in quest'atmosfera".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile