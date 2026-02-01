Lecce, Gandelman: "Sfida molto importante, sarà difficile giocare in quest'atmosfera"

Omri Gandelman, centrocampista del Lecce, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida col Torino, lunch match della 23esima giornata di Serie A: "Abbiamo parlato dell'importanza di questa gara per la salvezza, ci sono i nostri tifosi e ci aiuteranno perché sarà molto difficile giocare in quest'atmosfera".