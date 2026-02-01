Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce, Gandelman: "Sfida molto importante, sarà difficile giocare in quest'atmosfera"

TUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:15
Marco Pieracci

Omri Gandelman, centrocampista del Lecce, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida col Torino, lunch match della 23esima giornata di Serie A: "Abbiamo parlato dell'importanza di questa gara per la salvezza, ci sono i nostri tifosi e ci aiuteranno perché sarà molto difficile giocare in quest'atmosfera".

