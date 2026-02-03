Lecce, Gandelman: "Contento della fiducia di Di Francesco. Mi devo integrare, non c'è tempo"

Arrivato da poco, ma già centrale nel progetto Lecce, Omri Gandelman, centrocampista salentino, ha rilasciato un'intervista a TeleRama, parlando del suo ambientamento in Puglia: "Sono contento che il mister mi abbia dato fiducia e abbia creduto in me sin dall’inizio - si legge su PianetaLecce.it. Mi voglio integrare e questo deve succedere in fretta, perché non abbiamo tempo".

13 gol in 23 partite sono troppo pochi.

"Ci stiamo lavorando. Dobbiamo creare più occasioni ed essere più precisi e cattivi sottoporta. Dobbiamo fare molto di più negli ultimi venti metri e creare più occasioni. Appena riusciremo a sbloccarci i gol arriveranno".

Che cosa vi ha detto Di Francesco all'intervallo?

"A fine primo tempo il mister ci ha detto di attenerci al nostro piano gara, poi il gol incassato ha avuto un certo impatto. Ci ha dato delle direttive che non siamo riusciti a mettere in pratica".

I tifosi hanno comunque fatto sentire il loro sostegno.

"Ci dispiace tanto per non aver dato ai nostri tifosi la gioia della vittoria".

Che giocatore è?

"Sono un centrocampista box to box di corsa, avanti ed indietro per il campo. Ma ho giocato anche in posizione più avanzata, ultimamente più da numero 10. Mi piacciono tutti e due i ruoli".

Lei segna spesso, in che modo lo fa?

"Segnare a porta vuota sarebbe il massimo (ride, ndr). Ho segnato inserendomi in area di rigore, oppure di destro e sinistro con un cross tagliato al centro. Insomma, ho segnato in tanti modi. Parecchi gol arrivano da calcio piazzato e dobbiamo lavorare su questo. L’altezza in squadra non manca".

Domenica giocherete contro l'Udinese.

"Ogni partita è difficile, ma abbiamo già dimostrato anche con la Lazio in casa di potercela giocare con chiunque. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi, fare punti e cercare di cambiare la situazione. Ai tifosi dico grazie per il supporto, anche per essere venuti a Torino. Speriamo di renderli orgogliosi".