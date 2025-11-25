Disavventura per Pinamonti: ladri in casa (con i figli presenti) durante Sassuolo-Pisa

Paura e sgomento per Andrea Pinamonti e la sua famiglia. Nella serata di ieri, mentre il centravanti era in campo al Mapei Stadium per la sfida del suo Sassuolo contro il Pisa, dei malviventi si sono introdotti in casa sua, portando via un'importante refurtiva.

Col giocatore in campo e la compagna Dasha Lapushka a seguire la partita, in casa erano presenti i due figli della coppia insieme alla baby sitter che per fortuna stanno bene e non hanno avuto conseguenze dirette.

A raccontare l'accaduto è stata la stessa compagna di Pinamonti tramite i social: "Ieri sera, mentre ero fuori a guardare la partita del mio fidanzato, sono entrati i ladri in casa. C'erano la baby-sitter e i miei due bambini... grazie a Dio i piccoli erano giù e stanno bene, ed è davvero l'unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no. Chi fa del male semina solo male, e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato. Purtroppo, in Italia negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con punizioni più adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire".