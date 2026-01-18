Parma, Djuric: "C'è un pizzico di rammarico, ma il pareggio è giusto"

Milan Djuric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara pareggiata 0-0 al Tardini contro il Genoa. Queste le sue parole: "Un pizzico di rammarico c'è, perché in casa vogliamo sempre il punteggio pieno. Se guardiamo con onestà la partita però il pareggio è giusto. Il Genoa ha fatto un grande primo tempo e noi eravamo sottotono, nel secondo siamo usciti di più noi quindi penso il pareggio sia giusto. Pensiamo subito alla prossima".

Quanto vi dà Cuesta? Sembrate un gruppo sano:

"Il gruppo è sano, sappiamo di essere tutti importanti per la squadra. Sia chi gioca sia chi non gioca, aspettiamo tutti il nostro momento. Sappiamo che l'obiettivo di tutti è lo stesso e noi indipendentemente dal minutaggio ci facciamo trovare pronti come abbiamo fatto sempre".

Sulla fase offensiva, come si può migliorare?

"C'è grande sacrificio di tutti in attacco, quindi questo magari ti toglie qualcosa quando devi ripartire ed essere lucido davanti. E' un aspetto su cui lavoriamo e lavoreremo, sono sicuro che la squadra coinvolgerà di più gli attaccanti e tutto andrà in crescendo".