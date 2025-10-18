Domani Atalanta-Lazio, i convocati di Sarri: ci sono Vecino e Dia, out in cinque

La Lazio ha reso noto l'elenco dei 23 calciatori convocati per la partita di domani contro l'Atalanta. Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Luca Pellegrini, Samuel Gigot, Fisayo Dele-Bashiru, ma soprattutto a Nicolò Rovella e Valentin Castellanos. Emergenza pura dunque per i biancocelesti, che però potranno contare quantomeno su Mattia Zaccagni e Boulaye Dia. Di seguito tutti i giocatori che saranno presenti a Bergamo:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.

Come arriva la Lazio

Continuano a essere tante le assenze per Maurizio Sarri, che anche a Bergamo contro l’Atalanta dovrà rinunciare a cinque elementi. Oltre ai lungodegenti Dele-Bashiru, Gigot e Rovella, il tecnico toscano non recupera Luca Pellegrini e soprattutto deve rinunciare al Taty Castellanos. La buona notizia è il ritorno di Guendouzi e Vecino a centrocampo che permette a Sarri di tornare al suo 4-3-3 con il rientrante Marusic a destra nella linea difensiva composta da Gila e Romagnoli al centro e Nuno Tavares a sinistra davanti a Provedel. A centrocampo oltre al ritorno di Guendouzi c’è la conferma di Cataldi in regia e soprattutto di Basic come mezzala sinistra, con il croato in vantaggio nel ballottaggio su Belahyane. In attacco sono arrivate buone notizie da Zaccagni, che ha recuperato ma difficilmente verrà rischiato dal primo minuto dopo la lesione muscolare che lo ha costretto a saltare il Torino e la nazionale. A sinistra possibile chance per Noslin, con Cancellieri che ormai ha blindato la titolarità sulla destra nonostante il rientro di Isaksen, reduce da due gare da titolare con la Danimarca. Al centro dell’attacco sarà Boulaye Dia a prendere il posto di Castellanos, con Pedro possibile opzione da falso nueve a gara in corso. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)