Domani Bologna-Lazio, i convocati di Italiano: oltre a De Silvestri fuori anche Heggem
Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Lazio in Coppa Italia che si giocherà al Dall'Ara. Assente, oltre a capitan De Silvestri, anche Heggem:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Casale, Helland, Lucumì, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
