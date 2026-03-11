Baldissoni su Monza-Palermo: "Doveri era fra i papabili, ma l'arbitro non decide le partite"

“L’obiettivo è formare giovani che crescano con la passione per il Monza, una generazione di tifosi del Monza la cui esperienza calcistica è legata alle gioie e alle sofferenze che la squadra della loro città gli darà e che non sia invece dovuta al tifo per le squadre delle grandi città”. L’amministratore delegato Mauro Baldissoni parla così nel corso dell’iniziativa ‘Generazione Monza’ tenutasi questa mattina.

Il dirigente bianconero si sofferma anche sulla prossima gara, lo scontro diretto contro il Palermo che vedrà un arbitro top come Daniele Doveri impegnato: “Non vogliamo vivere le partite come un problema di ordine pubblico, ma come una giornata di intrattenimento e sport. Non abbiamo motivo di pensare che possano esserci problemi e la battaglia dovrà essere solo in campo e fatta di foga e agonismo. - prosegue Baldissoni come riporta Tuttomonza.it - Doveri era fra i papabili arbitri per una sfida che riveste un carattere di particolare rilevanza e ci aspettavamo una designazione di un internazionale. Ma non è decisivo per il risultato finale perché per quanto un arbitro possa sbagliare sono superiori gli errori dei giocatori. L'arbitro non influenza mai i risultati, lo fanno i comportamenti dei giocatori”.

Infine un passaggio sul momento della squadra: “Il Monza ha raggiunto la propria maturità, la sconfitta di Spezia crea dispiacere ma non va a cambiare l'obiettivo della promozione, possibilmente diretta”.