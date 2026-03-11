Quanto pesa il rientro di Vlahovic per la Juventus: in media segna il doppio di David

Buone notizie per Luciano Spalletti, che avrà a propria disposizione un Dusan Vlahovic in più nelle ultime 10 partite di questa Serie A, in cui la Vecchia Signora si gioca tutto sull'unico obiettivo rimasto per la stagione attuale, ovverosia la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

A spiegare bene l'importanza che può ricoprire Vlahovic e il suo rientro per questo finale di stagione della Juventus, vengono in soccorso anche i dati. Che ci raccontano sì come Jonathan David abbia segnato un gol in più del serbo nel complesso della stagione, ma come in quanto a media realizzativa non ci sia gara tra i due. Il canadese ha infatti 7 gol segnati in 38 apparizioni totali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, mentre Vlahovic si ferma a 6. Se si mette sul piatto il minutaggio, però, il quadro apparirà più chiaro: Vlahovic i suoi gol li ha fatti in 874 minuti, David in 1966: la media realizzativa, di fatto, dice che il serbo segna in media il doppio del compagno di reparto.

Un discorso a parte lo merita invece Lois Openda, visto che i suoi numeri appaiono distanti anni luce dagli altri due. Il belga, forse una delle più grandi delusioni stagionali di casa Juventus, ha realizzato solo 2 gol nella sua prima annata in Italia, 'godendo' di una media di una rete segnata ogni 565 minuti in campo.

DUSAN VLAHOVIC - 17 presenze, 874 minuti, 6 gol, uno ogni 146' di media

JONATHAN DAVID - 38 presenze, 1966 minuti, 7 gol, uno ogni 281' di media

LOIS OPENDA - 36 presenze, 1129 minuti, 2 gol, uno ogni 565' di media