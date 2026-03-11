Live TMW Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo"

Alla vigilia della gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Roma - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Remo Freuler. Il rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Come si è passati da un Dall'Ara che fa paura agli altri ad un Dall'Ara che fa paura al Bologna?

"Domani vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Vogliamo fare un percorso d'ora in poi dove vinceremo tutte le partite casalinghe. Da gennaio abbiamo fatto un periodo difficile tra infortuni e sfortune varie ed eravamo giù di morale dopo tante partite non vinte. Però dopo due anni possono capitare queste cose, l'importante è uscirne tutti insieme come abbiamo fatto da metà febbraio fino alla sconfitta con il Verona. Non siamo il Bayern Monaco che vince tutte le partite, questi alti e bassi possono capitare".

Quanto ha pesato la sconfitta di Ryad con il Napoli?

"Stiamo tornando troppo indietro. Non pensiamo più a quella sconfitta, non penso ci abbia condizionato nel periodo negativo".

È vero che Gasperini vorrebbe portarla alla Roma?

"Non parliamo di queste cose. Non mi sembra una domanda normale. Parliamo della partita e non di questi temi".

