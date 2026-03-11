Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra la Fiorentina ed il Rakow Czestochowa, gara di andata degli ottavi di finale di Conference League in programma domani sera al Franchi a partire dalle 21:00, Paolo Vanoli ha anche fatto un punto sul contributo dato finora dagli acquisti durante il mercato di gennaio.

Il tecnico viola è partito da Fabbian, sottolineando come nonostante le difficoltà iniziali riscontrate nella nuova posizione di mezz'ala - dopo una carriera giocata da trequartista - stia crescendo di partita in partita. Buoni giudizi anche su Brescianini e Harrison, con l'inglese che secondo il tecnico "sta vivendo un momento di flessione fisiologico". Infine, applausi anche per Solomon, forse il più incisivo tra tutti gli acquisti fatti a gennaio dalla dirigenza gigliata e alle prese con il recupero da una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

I più attenti noteranno però che all'appello manca Daniele Rugani, difensore arrivato proprio negli ultimi gironi di sessione invernale. L'ex Juventus non è stato citato dal tecnico viola nella disamina sugli acquisti. Una semplice dimenticanza probabilmente per un giocatore che finora ha giocato soltanto una poco dimenticabile gara contro l'Udinese, autore di errori su tutti e tre i gol dei bianconeri.