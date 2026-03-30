Domani Bosnia-Italia, Bruno Conti: "Siamo i più forti. In caso di ko? Non ci voglio pensare"

La sfida contro la Bosnia si avvicina. Domani sera l'Italia di Gennaro Gattuso si giocherà l'ultima carta per accedere al Mondiale che si giocherà il prossimo giugno negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Intervistato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Bruno Conti ha dichiarato: "Siamo più forti, lo dobbiamo dimostrare - ha sottolineato -. L’altra sera a Bergamo erano timorosi, non avevano la scioltezza giusta. Del resto, il peso di certe partite, e della maglia, si fa sentire".

In caso di sconfitta, la Nazionale azzurra mancherà dalla competizione per la terza volta consecutiva ma l'ex Roma preferisce concentrarsi soltanto sul presente: "Non ci voglio nemmeno pensare. Noi siamo l’Italia e dobbiamo essere capaci di tornare a mostrare i nostri valori, contro la Bosnia sono sicuro che sarà così". E per la partita che si giocherà domani a Zenica, il campione del mondo del 1982 nutre più speranze rispetto al Galles: "Quando ho visto che l’avversaria sarebbe stata la Bosnia ho pensato: forse ce la facciamo".

Infine, su chi Gennaro Gattuso può contare domani sera? Bruno Conti non ha alcun dubbio: "Ha attaccanti forti, compreso Pio - ha concluso - un giovane vecchio, poi calciatori esperti, che giocano in Premier, gente di spessore, come Donnarumma, Tonali".