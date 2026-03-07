Conti rivela: "Nel 1978 andai al Genoa per il bene della Roma, che così prese Pruzzo"

La partita tra Genoa e Roma, in programma domani alle 18.00 al Luigi Ferraris di Genova, non può essere come le altre per Bruno Conti. Diventato leggenda in giallorosso, ad inizio carriera ha avuto due esperienze in rossoblù che gli hanno permesso di farsi le ossa e arrivare più pronto all'impatto con la Serie A. Di seguito le sue parole in vista del match, riportate da Vocegiallorossa.it.

"La prima volta, nel 1975, Anzalone mi chiese di andare al Genoa per farmi le ossa, perché Simoni mi voleva a tutti i costi. Quello è stato anche l'anno del militare: facevo su e giù dalla Cecchignola insieme a Pruzzo, Mosti e Chiappara. Io l'ho presa bene, ma per mio padre è stato come prendere una coltellata. Fu dura fargli capire che per me era importante", ricorda l'ex ala che nel palmares può vantare anche il Campionato del Mondo del 1982.

Interessante anche il retroscena riguardo alla sua seconda esperienza all'ombra della lanterna: "Nel 1978 il Genoa, per cedere Pruzzo, aveva chiesto espressamente me. In quel momento mi sono sacrificato per la Roma, e alla fine io e il Bomber ci siamo ritrovati insieme".