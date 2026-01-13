Domani Inter-Lecce, i convocati di Di Francesco: prima chiamata per Ngom
Sono 26 i calciatori convocati da Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, per la prossima di campionato con l’Inter, uno dei recuperi delle gare di Serie A rinviate per la disputa della Supercoppa italiana a metà dicembre.
Prima convocazione per il nuovo acquisti Ngom, assenti per squalifica Gaspar, Ramadani e Banda.
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja.
Difensori: Gallo, Jean, Kouassi, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Gandelman, Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Ngom, Sala.
Attaccanti: Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Stulic.
