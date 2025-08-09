TMW Domani la Juventus affronta il Borussia Dortmund: la probabile formazione di Tudor

Nel punto con la stampa presente a Herzogenaurach, nel centro sportivo dell'Adidas, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha dato anche alcune indicazioni di formazione in vista dell'amichevole di lusso di domani contro il Borussia Dortmund. Una partita che non vedrà presente Nico Gonzalez, giocatore argentino che sarà tenuto fuori a scopo precauzionale.

“Sono sempre partite diverse, queste partite di agosto, perché c’è tanto carico di lavoro dietro. Abbiamo spinto, questi quasi 18 giorni, si è lavorato tanto, ci sarà sicuramente un po’ di stanchezza, quello è normale, poi mano a mano mancano dopo domenica due settimane, giorno dopo giorno andremo a fare carichi diversi per essere pronti per la prima. L’obiettivo è quello”, ha spiegato il tecnico croato confermando la presenza in campo dal 1' di Bremer e dei nuovi Joao Mario e Jonathan David: "Joao Mario e Jonathan David sono ragazzi professionisti, stanno andando bene. Domani li facciamo vedere dall'inizio tutti e due così come Bremer che avrà più minutaggio".

Questa dunque la probabile formazione di domani della Juventus, con l'unico dubbio che riguarda il terzo di difesa sul centrosinistra col ballottaggio fra Kalulu e Kelly.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kalulu; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David