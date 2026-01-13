Domani Napoli-Parma, i convocati di Cuesta: restano fuori Almqvist e altri due

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli, gara valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A precedentemente rimandata per permettere lo svolgimento della Supercoppa Italiana. Assente Almqvist, alle prese con un problema fisico al termine della rifinitura, così come Lovik e Guaita, mentre saranno convocati per la prima volta i giovani Casentini e Drobnic. Questo l'elenco:

Portieri: Casentini, Corvi, Rinaldi.

Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Drobnic, Troilo, Valenti, Valeri.

Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Estévez, Keita, Ordoñez, Sørensen.

Attaccanti: Benedyczak, Cutrone, 30 Djurić, Ondrejka, 21 Oristanio, Pellegrino.