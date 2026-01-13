Domani Napoli-Parma, i convocati di Cuesta: restano fuori Almqvist e altri due
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli, gara valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A precedentemente rimandata per permettere lo svolgimento della Supercoppa Italiana. Assente Almqvist, alle prese con un problema fisico al termine della rifinitura, così come Lovik e Guaita, mentre saranno convocati per la prima volta i giovani Casentini e Drobnic. Questo l'elenco:
Portieri: Casentini, Corvi, Rinaldi.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Drobnic, Troilo, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Estévez, Keita, Ordoñez, Sørensen.
Attaccanti: Benedyczak, Cutrone, 30 Djurić, Ondrejka, 21 Oristanio, Pellegrino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i direttori lo sanno"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile