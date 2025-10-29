Domani Pisa-Lazio, i convocati di Sarri: out in 5 più i fuori lista. Assente Hysaj, il motivo

La Lazio ha comunicato poco fa i 20 convocati per la trasferta di domani a Pisa. Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Nuno Tavares, Hysaj, che rimarrà a Roma per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro, Rovella, Castellanos e Cancellieri, oltre a Gigot e Dele-Bashiru, che sono entrambi fuori dalla lista per la Serie A. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia.

Come arriva la Lazio:

Cerca continuità la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il successo contro la Juventus chiuderà la nona giornata contro il Pisa. I biancocelesti sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, cosa mai accaduta in questo inizio di stagione e per farlo il tecnico toscano vuole confermare l’undici sceso in campo contro la Juventus. L’unico dubbio riguarda Toma Basic, uscito leggermente acciaccato dal match contro i bianconeri deciso proprio da un suo gol. Davanti a Provedel dunque conferma per Lazzari a destra con lo spostamento di Marusic a sinistra, mentre al centro c’è la solita coppia titolare con Gila e Romagnoli. Basic proverà a recuperare, l’alternativa può essere Vecino nel caso in cui il croato non dovesse essere al 100%, con Cataldi in regia e Guendouzi come mezzala destra. Tridente con pochi dubbi, Isaksen sta bene come si è visto con la Juventus e giocherà dal primo minuto con Dia al centro e Zaccagni a completare l’attacco sulla corsia di sinistra (da Roma, Lorenzo Beccarisi).