Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: Runjaic più conservativo, Conte fa un solo cambio

Dopo la deludente sconfitta a Lisbona, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a un altro impegno difficile in trasferta. Oggi alle 15:00 gli azzurri affrontano l'Udinese di Kosta Runjaic al Bluenergy Stadium. I friulani stanno attraversando un periodo complicato, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e assenze importanti, tra cui quella di Atta. Anche il Napoli, però, fa i conti con una lunga lista di infortuni.

Sono note le formazioni ufficiali. Runjaic sceglie un assetto più conservativo, scegliendo al posto dell'infortunato Zemura Kristensen, con Bertola che dovrebbe scalare sulla linea a cinque di centrocampo; confermato in attacco il tandem Zaniolo-Davis. Dall'altro lato Conte rispetto all'ultimo match di Champions League adopera un solo cambio: Spinazzola per Olivera. Per il resto tutti confermati. Ecco i due schieramenti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Sozza

Assistenti: Lo Cicero – Yoshikawa

IV ufficiale: Bonacina

VAR: Ghersini

AVAR: Manganiello