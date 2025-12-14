Il Napoli non vuole riscattare Lucca in anticipo: si va verso la permanenza a gennaio

Il momento di Lorenzo Lucca al Napoli è tutt’altro che semplice. L’attaccante ex Udinese sta trovando poco spazio, con un minutaggio ridotto e un impatto limitato sulle partite, anche a causa delle scelte tecniche di Antonio Conte. Uno scenario che rischia di complicarsi ulteriormente con l’imminente rientro di Romelu Lukaku, destinato a rioccupare una posizione centrale nelle gerarchie offensive azzurre.

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di una possibile partenza di Lucca già nel mercato di gennaio, magari con la formula del prestito, per consentirgli di ritrovare continuità e fiducia. Un’ipotesi che però si scontra con la natura stessa dell’operazione che ha portato il centravanti a Napoli: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un eventuale trasferimento temporaneo a metà stagione obbligherebbe infatti il club azzurro ad anticipare l’acquisto definitivo dal club friulano, una manovra tecnicamente possibile ma poco gradita dalla dirigenza.

E infatti pare che, alla fine, Lucca possa rimanere. Secondo Rai Sport, il classe 2000 dovrebbe a Napoli fino al termine della stagione: nonostante l’interesse di Milan e Roma, e alcune attenzioni anche dall’estero, il club partenopeo non ha intenzione di riscattarlo in anticipo per poi girarlo in prestito. L’obbligo di riscatto scatterà a giugno e solo allora il Napoli valuterà il futuro della punta. Fino a quel momento Lucca è chiamato a giocarsi le sue carte in azzurro, aspettando l’occasione giusta.