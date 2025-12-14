Tragedia Ferramosca e Neri, il ricordo dei papà 19 anni dopo: "Spalletti sempre al nostro fianco"

Domani ricorreranno i 19 anni dalla tragica morte di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, le due giovani promesse del settore giovanile della Juventus scomparse il 15 dicembre 2006. Le loro famiglie continuano a onorare la loro memoria con eventi, cene benefiche e attività solidali, sostenendo cause come la disabilità e l’aiuto ai minori, proprio come raccontato dai loro padri Luciano Ferramosca e Franco Neri oggi a Tuttosport.

Luciano Ferramosca, padre di Alessio, ha parlato apertamente della continua sofferenza che lo accompagna: "Il mio dolore non si placa. Poi la vita mi ha servito un altro conto pesante: la prematura morte di mia moglie, nel 2018. Lei organizzava le cene a Torino per Alessio, ha fatto tantissimo per la sua memoria. Io invece non me la sento più di fare nulla, mi manca il fiato". Tuttavia, ha trovato un po’ di conforto nella vicinanza di mister Luciano Spalletti, che è stato sempre presente: "Spalletti è stato fondamentale, molto più della Juve. Luciano c’è da sempre, è stato vicino a noi, ogni anno. Si è sempre fatto diverse ore di macchina pur di essere al nostro fianco".

Franco Neri, padre di Riccardo, ricorda invece la fatica di convivere con il dolore, soprattutto durante le festività: "Dico sempre che per noi il Natale non dovrebbe mai arrivare. Tutti gli anni, arrivati a questi giorni, tra di noi si avverte una pesantezza evidente. Bisognerebbe che non ci fosse, questo periodo. I ricordi sono troppo dolorosi". Eppure, la sua attività continua, alimentata dal ricordo di suo figlio: "Ricky è sempre qui, come nel memorial, come nei nostri appuntamenti solidali".