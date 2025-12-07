Domani Pisa-Parma, i convocati di Cuesta: oltre agli infortunati, out lo squalificato Troilo

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha reso noti i calciatori convocati per la partita di domani contro il Pisa, valevole per la 14^ giornata di Serie A. Sono 25 i giocatori presenti in lista: oltre agli infortunati Circati, Frigan, Ndiaye e Suzuki, che restano ai box, Cuesta deve fare a meno anche dello squalificato Troilo, in un reparto difensivo in emergenza.

PISA vs PARMA, I CONVOCATI DI CUESTA

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 70 Conde, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.