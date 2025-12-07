Pisa, Gilardino: "Non abbiamo parlato di mercato. Infortunati? Domani out in tre"

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato anche degli infortunati in vista del match contro il Parma, come si legge su CalcioPisa.it: "Akinsanmiro, Lusuardi, Vural ed Esteves verranno con noi in ritiro. Cuadrado, Stengs e Denoon non ci saranno".

Pensate già al mercato di gennaio?

"Non c’è il pensiero rivolto a quello. Non ne abbiamo parlato. La priorità è la partita di domani. Abbiamo fatto dei buoni giorni di lavoro, ci saranno quasi tutti gli effettivi. La squadra sta avendo, ha avuto una maturazione positiva nell’andare ad affrontare la partita di domani".

Con che criterio sceglierà gli attaccanti?

"Ho possibilità di trovare la soluzione adatta per ogni gara. Ogni partita è diversa da quella precedente e da quella che seguirà. La scelta dipenderà dalle caratteristiche degli avversari. Nzola e Meister hanno lavorato molto bene contro l’Inter, ma ho giocatori molto affidabili come Moreo, Lorran, Buffon, Tramoni".

