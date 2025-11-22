Verona, tridente Orban, Giovane e Mosquera? Zanetti: "Valuto, non mi piace improvvisare"

Nel corso della conferenza stampa odierna (qui tutte le sue dichiarazioni) l'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato della possibilità di schierare, magari già contro il Parma, il tridente "pesante" formato da Giovane, Orban e Mosquera. Una soluzione già provata per uno spezzone di partita contro il Bellinzona.

Mosquera con Giovane e Orban dal primo minuto?

"Quando si ha tempo con la sosta si provano tante cose. Non mi piace improvvisare quando si tratta di moduli, sia in corso che dall'inizio. Dall'inizio abbiamo sbagliato poche volte la partita, magari abbiamo sbagliato a gara in corso. Mi sono piaciute le risposte comunque, può giocare anche Sarr da esterno, Orban è più un 9. Mosquera mi dà soluzioni diverse per le sue caratteristiche. Faremo delle valutazioni. La gara dura 90 minuti".

Come ha preparato la sfida?

"Una squadra che ha qualità, con giocatori importanti, delle caratteristiche ben chiare figlie anche dei giocatori che ha in attacco. Pellegrino è il migliore del campionato dal punto di vista aereo, Cutrone attacca benissimo la profondità. Una squadra che ha investito tanto, con caratteristiche ben precise. Loro vorranno vincere, ma anche noi. Vogliamo fare una partita importante da tutti i punti di vista, tirandoci dentro tutta l'energia che ci arriverà dai tifosi. Ho visto che lo stadio sarà pieno, dobbiamo ringraziarli mettendo il cuore oltre all'ostacolo. Per quello che mi hanno dato i calciatori mi hanno sempre dato tutto, eseguendo perfettamente il piano gara ad eccezione di un paio di partite. Meritiamo una soddisfazione".